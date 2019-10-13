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Курды сообщили об уничтожении 75 турецких военных и семи подбитых танках

Курсдкие отряды, входящие в состав вооруженной коалиции «Сирийские демократические силы», сообщили об уничтожении 75 турецких солдат и семи танков. Об этом сообщает курдское агентство ANF News.

По данным агентства, еще 19 турецких военнослужащих получили ранения. Курдские отряды также сообщили, что город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии продолжает оказывать сопротивление войскам Турции, командование коалиции перебросило туда подкрепления из других районов.

Ранее о взятии под контроль города Рас-эль-Айн сообщило Минобороны Турции. Телеканалы Al Jazeera и Al Arabia передавали, что «Сирийские демократические силы» опровергали сведения о захвате города.

9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции Анкары на северо-востоке Сирии. Операция, получившая название «Источник мира», проводится против курдских «Отрядов народной самообороны», которых Турция считает террористической организацией. Действия Анкары в Сирии осудили США, несколько европейских стран и Лига арабских государств.

Теги: Сирия, Турция, курды
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