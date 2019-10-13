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В Ленинградской области загорелся склад на площади более 2 тыс. кв. м

Во Всеволжском районе Ленинградской области горит склад, площадь пожара превышает 2 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте регионального глпавка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 23%15 мск. Горение происходит внутри кирпичного складского помещения, пожару присвоен второй ранг.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС, проводится проливка и разборка пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

12 октября в Центральном районе Красноярска произошел пожар в жилом доме. Площадь возгорания составила 15 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ. Ранее в поселке Саган-Нур в Бурятии произошел пожар в пятиэтажном доме. В результате возгорания погибли пять человек, в том числе двое детей.

Теги: пожар, Ленинградская область, склад
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