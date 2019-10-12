В центре Красноярска произошел пожар в жилом доме

В центре Красноярска произошел пожар в жилом доме

В Центральном районе Красноярска произошел пожар в жилом доме, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 13:25 по местному времени (09:25 мск). В 15:56 (11:56 мск) его ликвидировали. В тушении пожара участвовали 51 спасатель и 17 единиц техники.

В группе «ЧП Красноярск» в «ВКонтакте» опубликовали видео с места происшествия.

«КП-Красноярск» отмечает, что загорелась мансарда в квартире, расположенной в доме номер 1 на улице Перенсона. Она находится на последнем, одиннадцатом этаже.