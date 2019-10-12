Пять человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Бурятии

Пять человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Бурятии

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Саган-Нур (Бурятия). Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 01:29 по местному времени (20:29 мск). В 01:39 (20:39 мск) пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв.м.

Самостоятельно эвакуироваться удалось 22 жильцам, уточнили в ведомстве. По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. В ликвидации пожара участвовали девять человек, на месте происшествия работает психолог МЧС России.

Ранее, 10 октября, в результате пожара в бане в селе Беляй Томской области погибли три человека. Тогда огонь вспыхнул в бревенчатом здании, расположенном в пяти метрах от двухквартирного жилого дома.