Джонсон сообщил Эрдогану о необходимости прекратить операцию в Сирии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал турецкого лидера прекратить военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцелярии Джонсона.

По данным агентства, в ходе беседы с Эрдоганом Джонсон выразил обеспокоенность Великобритании военной операцией, проводимой Турцией, и сообщил турецкому лидеру, что Лондон не может поддержать действия Анкары.

Британский премьер-министр отметил, что операция может ухудшить гуманитарную ситуацию в Сирии и негативно сказаться на прогрессе, достигнутом в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Джонсон также сообщил Эрдогану о готовности Великобритании и других стран поддержать проведение переговоров о перемирии.

С 9 октября Турция проводит на северо-востоке Сирии наземную операцию «Источник мира» против курдских «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористической организацией. Действия Турции осудили США, несколько европейских стран, а также Лига арабских государств. Германия и Франция объявили о приостановке экспорта военной продукции Анкаре.