Таксист устроил стрельбу в ходе конфликта в подмосковном Одинцове

Неизвестный открыл стрельбу в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В результате пострадал один человек. По предварительной информации, нападавший стрелял из травматического оружия.

«По данному факту проводится проверка и оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленника», — добавил представитель главка.

В пресс-службе подмосковного главка МВД ТАСС уточнили, что стрельба произошла во время конфликта. Ее устроил водитель такси. При этом РЕН ТВ сообщает, что он открыл огонь из пулемета.

Телеканал опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина достает из багажного отделения машины оружие, похожее на пулемет и стреляет в одного из участников конфликта.