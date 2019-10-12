СМИ узнали об отказе России поддержать заявление Совбеза по Сирии

Россия не поддержала заявление Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН по турецкой военной операции в Сирии. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Проект документа, предложенный Вашингтоном, характеризует действия Анкары в Сирии как вторжение и призывает Турцию прекратить военную операцию в соседней стране. Как пояснил источник, изложенная позиция не соответствует официальной позиции МИДа России.

РБК направил запрос в постоянное представительство России при ООН.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию «Источник мира», направленную на борьбу с отрядами крупного подразделения курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы», чтобы вытеснить их от турецкой границы и создать там зону безопасности. Сирийские демократические силы назвали эти действия угрозой для возрождения «Исламского государства» (группировка признана террористической и запрещена в России).

Президент США Дональд Трамп негативно охарактеризовал турецкую военную операцию, а президент России Владимир Путин призвал Эрдогана «тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». Евросоюз призвал Анкару прекратить военные действия, в связи с ситуацией Франция потребовала созвать Совбез ООН.