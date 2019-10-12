СМИ сообщили о гибели 15 человек при нападении на мечеть в Буркина-Фасо

СМИ сообщили о гибели 15 человек при нападении на мечеть в Буркина-Фасо

Не менее 15 человек погибли в результате вооруженного нападения на мечеть в Буркина-Фасо, сообщило Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах и на неназванного местного чиновника. Помимо погибших есть и раненые, их число агентство не сообщает.

Атака в деревне Салмосси на севере страны произошла в пятницу, 11 октября.

Это не первый случай нападения в Буркина-Фасо. Так, 12 мая при атаке на католическую церковь на севере страны погибли шесть человек. Вооруженные люди ворвались в здание во время воскресной мессы, открыли огонь, а потом подожгли саму церковь и несколько находившихся поблизости магазинов. Спустя неделю случай повторился. В результате нападения погибли не менее трех человек. Ответственность за вооруженное нападение никто не взял.