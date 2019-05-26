В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек

В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек

В результате нападения на католическую церковь на севере Буркина-Фасо погибли не менее трех человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в службе безопасности.

«Вооруженные люди напали на церковь в деревне, когда в нем проходила воскресная месса», — отметил собеседник агентства.

Как уточнил источник Reuters Africa в службе безопасности, при нападении погибли четыре человека. Собеседник добавил, что другие верующие получили ранения. Точное число пострадавших не называется.

Отмечается, что на данный момент ответственность за вооруженное нападение никто не взял. Reuters Africa добавило, что правительство обвинило террористические группы, действующие в стране.