Шесть человек погибли при атаке на католическую церковь в Буркина-Фасо

Шесть человек погибли при атаке на католическую церковь в Буркина-Фасо

Это первое нападение на католическую церковь в стране. Вооруженные люди ворвались в здание во время воскресной мессы, открыли огонь, а потом подожгли саму церковь и несколько находившихся поблизости магазинов

Фото: Joe Penney / Reuters

На севере Буркина-Фасо неизвестные вооруженные люди напали на католическую церковь. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

Нападение произошло в населенном пункте Дабло (провинция Санматенга) на севере страны. Боевики на большой скорости подъехали на мотоциклах к церкви, ворвались в нее в начале службы и открыли огонь по прихожанам. Жертвами происшествия стали шесть человек, включая священника. Перед тем как покинуть церковь, нападавшие подожгли ее. Это первая атака на католическую церковь в Буркина-Фасо.

Газета Le Monde со ссылкой на источник в структурах безопасности страны уточняет, что нападение совершила группа вооруженных людей, их численность составляет от 20 до 30 человек. Помимо церкви они подожгли расположенные поблизости магазины.

В настоящее время в Буркина-Фасо ведутся поиски нападавших. Le Monde подчеркивает, что на севере страны часто совершают различные атаки джихадисты.