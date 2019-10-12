ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного. Об этом РБК сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.

«Этот сотрудник [Иван Савельев], конечно, будет уволен, это даже не обсуждается. На сегодняшний день туда выехала комиссия центрального аппарата, она сейчас работает, изымает документы, проверяет все видеоархивы за последние несколько лет», — сказал он.

Максименко добавил, что комиссия изучит видеозаписи и посмотрит, как сотрудник колонии «воспитывал молодежь», которая приходила работать в ИК-9 после окончания институтов и военный училищ, и отметит, какой пример он подавал как руководитель.

Замглавы ФСИН заявил, что первые материалы уже передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки. «Я думаю, что должно быть возбуждено уголовное дело в отношении этого сотрудника, что он делает недопустимо и выходит за рамки закона», — сказал он.