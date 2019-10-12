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ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного. Об этом РБК сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.

«Этот сотрудник [Иван Савельев], конечно, будет уволен, это даже не обсуждается. На сегодняшний день туда выехала комиссия центрального аппарата, она сейчас работает, изымает документы, проверяет все видеоархивы за последние несколько лет», — сказал он.

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Максименко добавил, что комиссия изучит видеозаписи и посмотрит, как сотрудник колонии «воспитывал молодежь», которая приходила работать в ИК-9 после окончания институтов и военный училищ, и отметит, какой пример он подавал как руководитель.

Замглавы ФСИН заявил, что первые материалы уже передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки. «Я думаю, что должно быть возбуждено уголовное дело в отношении этого сотрудника, что он делает недопустимо и выходит за рамки закона», — сказал он.

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Он также заявил, что в отношении начальника УФСИН России по Республике Карелия Александра Тереха будет проведена проверка. По словам Максименко, к нему тоже есть вопросы, так как «нарушения сплошь и рядом».

Накануне на YouTube-канале «Говори правду» опубликовали видеозапись, на которой избивают заключенного. В подписи к ролику отметили, что на кадрах запечатлен начальник ИК-9 в Петрозаводске Иван Савельев и начальник СИЗО Иван Ковалев, которые избивают осужденного в санитарной части.

Теги: новости РБК, УФСИН, колония
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