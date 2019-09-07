Прокуратура проверит данные о массовых увечьях в колонии Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области проводит проверку после информации о том, что в исправительной колонии № 2 заключенные демонстративно нанесли себе травмы. Об этом сообщается в заявлении ведомства, которое поступило в РБК.

Прокуроры проверят соблюдение требований исполнения наказания, режима и средств его обеспечения, а также дадут оценку соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства со стороны осужденных. Прокуратура предварительно установила, что информация, которая появилась в СМИ о количестве пострадавших, не соответствует действительности.

Ранее издание Е1.RU сообщило, что в исправительной колонии № 2 в центре Екатеринбурга больше 200 человек устроили бунт против администрации: они порезали себе вены и горло. По словам супруги одного из осужденных, задержанные жаловались на избиения со стороны сотрудников колонии.

В пресс-службе Главного управления ФСИН изданию сообщили, что пострадали не 200 человек, а в десятки раз меньше, и повреждения оказались несерьезными. Там отметили, что несколько человек оцарапали себе руки, их обработали, а медицинская помощь никому из заключенных не понадобилась. Е1.RU также сообщило, что, по данным общественных наблюдателей, пострадали 15 человек.