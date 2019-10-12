Еще один журналист назвал неправильным поведение представителя Зеленского

Пресс-секретаря украинского президента Юлию Мендель вновь обвинили в неподобающем поведении по отношению к журналистам. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на корреспондента издания «Апостроф» Юлию Забелину.

Видео с инцидентом украинская журналистка опубликовала на своей странице в Facebook. На ролике видно, как Забелина во время пресс-конференции задает лично вопрос президенту Владимиру Зеленскому, а его пресс-секретарь Юлия Мендель пытается помешать этому.

«Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам», — написала Забелина в социальной сети.

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10 октября на рынке Kyiv Food Market президент Украины Владимир Зеленский провел четырнадцатичасовую пресс-конференцию, таким образом поставив мировой рекорд по продолжительности подобного мероприятия. В нем приняли участие порядка 300 журналистов.