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Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле после инцидента с журналистом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала травлей скандал, связанный с обвинениями в неподобающем поведении с журналистами. Об этом она заявила в интервью телеканалу Bihus.info.  

«Когда мы говорим о вопросах свободы слова, мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля», — сказала Мендель (цитата по «Лига. Новости»).  

По ее словам, она также планирует встретится с журналистом «Схем» Сергеем Андрушко и другими журналистами. Кроме того, она рассказала, что неизвестные принесли к зданию офиса президента ошейник и намордник.   

«Со мной связались из комитета по свободе слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который ни разу не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Началась какая-то манипуляция», — добавила она.  

Мендель отметила, что Андрушко снял «достаточно резонансный сюжет», однако уровень травли против нее «не имеет ничего общего с вопросами свободы слова». «Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такой уровень травли», — сказала она. 

В конце сентября украинское «Радио Свобода» сообщило, что Мендель и охрана президента не давала журналисту «Схем» Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану. Пресс-секретаря обвинили в том, что она толкнула журналиста. Корреспондент «Свободы» Кристофер Миллер опубликовал видео инцидента в своем Twitter.   

Мендель в конце сентября заявила, что не толкала Андрушко, а остановила его. «Хотим цивилизованного поведения — давайте на цивилизованное «нет» не набрасываться на делегацию ради красивой картинки», — написала она в Facebook.   

Зеленский в начале октября перед брифингом по итогам переговоров контактной группы в Минске пошутил над своим пресс-секретарем Юлией Мендель. Она объявила тему встречи, после чего украинский лидер спросил ее: «Вы никого не толкали, Юль?»   

Теги: Владимир Зеленский, пресс-секретарь, журналист, травля
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