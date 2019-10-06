Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле после инцидента с журналистом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала травлей скандал, связанный с обвинениями в неподобающем поведении с журналистами. Об этом она заявила в интервью телеканалу Bihus.info.

«Когда мы говорим о вопросах свободы слова, мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля», — сказала Мендель (цитата по «Лига. Новости»).

По ее словам, она также планирует встретится с журналистом «Схем» Сергеем Андрушко и другими журналистами. Кроме того, она рассказала, что неизвестные принесли к зданию офиса президента ошейник и намордник.

«Со мной связались из комитета по свободе слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который ни разу не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Началась какая-то манипуляция», — добавила она.

Мендель отметила, что Андрушко снял «достаточно резонансный сюжет», однако уровень травли против нее «не имеет ничего общего с вопросами свободы слова». «Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такой уровень травли», — сказала она.