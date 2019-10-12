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Дочь Завортнюк объяснила отказ семьи общаться с прессой

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему их семья не желает общаться с журналистами на тему здоровья актрисы. Скриншот с комментарием дочери Заворотнюк в Instagram приводит «РИА Новости». Пост, к которому был оставлен этот комментарий, на момент публикации недоступен.

По словам Анны Заворотнюк, семья актрисы не выходит на связь с журналистами и не появляется в эфирах федеральных каналов, потому что им не нужен «хайп», а «спокойная и счастливая жизнь» Анастасии Заворотнюк.

В августе СМИ сообщили о том, что у 48-летней Заворотнюк был диагностирован рак мозга. В начале сентября появилась информация о госпитализации актрисы в одну из московских клиник, где больную, предположительно, ввели в медикаментозную кому с подключением к аппарату вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор актрисы заявила, что Заворотнюк пришла в сознание.

Как писала «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, 8 октября Анастасию Заворотнюк выписали из частного медицинского центра в Москве. Официальный представитель актрисы Стас Христов отказался РБК комментировать эти данные.

Теги: Анастасия Заворотнюк, болезнь, рак
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