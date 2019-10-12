МЧС предупредило об усилении ветра в Москве и Подмосковье

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве и Подмосковье

В Москве в субботу, 12 октября, ожидается усиление ветра до 13–18 м/с, сообщается на сайте столичного главного управления МЧС. Аналогичное экстренное предупреждение выпустил подмосковный главк ведомства.

По их данным, усиление юго-западного ветра будет сохраняться с 12:00 до 00:00 13 октября. Оно связано с выходом атлантического циклона на территорию Центрального федерального округа, а также с прохождением фронтальной зоны с запада на восток.

В МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями от непогоды и не парковать около них автомобили. В ведомстве отметили, что лучше всего ставить машины в гараж.

В подмосковном главке добавили, что при сильном ветре не стоит пользоваться лифтом и укрываться на остановках общественного транспорта и около стен домов. В ведомстве посоветовали закрывать форточки и окна в домах, отключать электричество и газ и перекрывать водопровод.