МЧС объявило штормовое предупреждение в Сахалинской области

Сильный дождь с порывами ветра до 22-27 м/с ожидаются в воскресенье, 13 октября, в Южно-Курильском и Курильском районах Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В Южно-Курильском районе возможен ураганный вечер, порывы которого могут достигать до 33 м/с, уточнили в ведомстве. Экстренные предупреждения направлены в администрации муниципальных образований.

Жителям Сахалина в МЧС рекомендовали не покидать пределы своих населенных пунктов, уточнить местонахождение родных, отложить выезды на рыбалку и охоту, а также остерегаться обрыва проводов и падения деревьев.

Ранее стало известно, что к побережью Японии со скоростью 25 км/ч приближается мощный тайфун «Хагибис». Ожидается, что во время сильных дождей, вызванных стихией, уровень осадков будет составлять от 600 до 800 мм. Тайфун уже сравнили с «Идой», обрушившейся на Японию в 1958 году.