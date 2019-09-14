ЦОДД предупредил москвичей о ветре и возвращении в «холодную реальность»

ЦОДД предупредил москвичей о ветре и возвращении в «холодную реальность»

В Москве в выходные, 14 и 15 сентября, ожидаются понижение температуры и усиление ветра. Об этом сообщает ЦОДД на своей странице в Twitter.

«Осень резко вернет нас в свою холодную реальность. 14 и 15 сентября синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с и температуру около плюс 13», — говорится в сообщении.

В ЦОДД рекомендовали утепляться, а также не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.

МЧС через СМС со ссылкой на данные Росгидромета также предупредило, что 14 сентября в Московской области ветер усилится до 17 м/с.