Умер актер Роберт Форстер

Американский актер, номинант на премию «Оскар» Роберт Фостер умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его агента Кэти Берлин.

По словам Берлин, Форстер скончался от рака мозга в своем доме в Лос-Анджелесе. Диагноз ему поставили в июне этого года.

Фильмография Роберта Форстера насчитывает более 170 картин. Его первым полнометражным фильмом стал «Блики в золотом глазу» (1967), главные роли в котором исполнили Элизабет Тейлор и Марлон Брандо. В 1998 году Форстер был номинирован на премию «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Джеки Браун» режиссера Квентина Торрантино. Он также сыграл шерифа Фрэнка Трумена в последнем сезоне сериала «Твинпикс» Дэвида Линча. Форстер также играл в фильмах «Психо», «Малхолланд Драйв», «Счастливое число Слевина», сериале «Во все тяжкие» и других.