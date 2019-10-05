Дайан Кэрролл (Фото: Associated Press)

В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее дочь.

По данным агентства, причиной смерти актрисы стал рак, с которым она боролась в последние несколько лет.

Дайан Кэрролл родилась в 1935 году в Нью-Йорке. Актриса наиболее известна публике по главной роли в ситкоме «Джулия», выходившем на телеканале NBC в 1968-1971 годах. «Джулия» стала первым сериалом, в котором афроамериканка играла не роль прислуги, отмечает агентство.

В 1975 году Кэррол номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за главную роль в фильме «Клодин». В 1962 году актриса получила премию «Тони» за главную роль в мюзикле «No Strings».