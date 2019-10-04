Голливудского актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 03 окт, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 03 окт, 12:24
Полицейская политика: опасно ли в США ходить на митинги Мнение, 10:27 К ногтю: как инженер создал сеть маникюрных салонов на 59 млн руб. в год Pro, 10:26 Актера и режиссера Александра Хвана экстренно доставили в больницу Общество, 10:10 «PayPal откажется от разработки Libra»: что будет с проектом Facebook Крипто, 10:09 Не упасть в «черную пятницу»: как подготовить сайт к сезону распродаж Pro, 10:08 Прирожденный предприниматель: определите свой бизнес-уровень РБК и HUAWEI, 10:04 Борисов сообщил о запуске первой на Кубе станции ГЛОНАСС Политика, 10:00 Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком Общество, 09:58 Названо имя преемника Боба Дадли на посту главы ВР Бизнес, 09:52 Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью» Экономика, 09:48 Эксперты подсчитали число домашних кошек в Москве и Петербурге Общество, 09:41 Путешествие в бизнесленд: чему научил Сингапур РБК и ВТБ, 09:34 СМИ узнали о планах Apple нарастить производство iPhone 11 из-за спроса Технологии и медиа, 09:33 При аварийной посадке Ан-12 на Украине погибли четыре человека Общество, 09:29
Харассмент-гейт ,  
0 
Голливудского актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах

Джеймса Франко, известного, в частности, по ролям в трилогии режиссера Сэма Рейми о Человеке-пауке, обвинили в домогательствах несколько актрис, пишет The New York Times. По их словам, в качестве предлога он использовал курсы обучения актерскому мастерству.

Две женщины подали иск против Франко в суд Лос-Анджелеса. Они проходили обучение в Studio 4 — школе актерского мастерства, открытой Франко в 2014 году и имевшей филиалы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Студенты ежемесячно платили по $300, дополнительно они могли пройти дополнительные мастер-классы, включая мастер-класс стоимостью $750, на котором студентов учили, как играть сексуальные сцены. Эти мастер-классы снимались на видео — как объясняли ученикам, для того, чтобы Франко мог пересмотреть и оценить их игру.

На самих мастер-классах по сексуальным сценам женщин, как пишет NYT, вынуждали «выходить из зоны комфорта», имитируя половой акт и появляясь обнаженными, и пренебрегать нормами защиты актеров, которые обычно в таких сценах используются в киноиндустрии.

За обучение в школе студентам обещали роли в фильмах, однако такие ленты так и не были сняты.

Адвокат Франко все обвинения отверг и назвал их «основанными на неверной информации». Защита актера заявила, что Франко будет подавать ответный иск о защите своей репутации.

Общество
Еще 11 женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах

41-летний Джеймс Франко начал карьеру в конце 1990-х годов. В 2002 году он снялся в фильме «Человек-паук» в роли Гарри Осборна, продолжив работу и в двух последующих фильмах о супергерое. Также он снимался в главных ролях в фильмах «Эскадрилья «Лафайет», «Ешь, молись, люби», «127 часов», «Восстание планеты обезьян», сериале «Двойка».

Теги: Голливуд, актер, сексуальные домогательства
Материалы по теме
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Общество
Командующий ядерными силами США опроверг обвинения в домогательствах
Общество
ООН приняла новую конвенцию против домогательств на рабочем месте
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter