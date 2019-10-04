Голливудского актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах

Джеймса Франко, известного, в частности, по ролям в трилогии режиссера Сэма Рейми о Человеке-пауке, обвинили в домогательствах несколько актрис, пишет The New York Times. По их словам, в качестве предлога он использовал курсы обучения актерскому мастерству.

Две женщины подали иск против Франко в суд Лос-Анджелеса. Они проходили обучение в Studio 4 — школе актерского мастерства, открытой Франко в 2014 году и имевшей филиалы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Студенты ежемесячно платили по $300, дополнительно они могли пройти дополнительные мастер-классы, включая мастер-класс стоимостью $750, на котором студентов учили, как играть сексуальные сцены. Эти мастер-классы снимались на видео — как объясняли ученикам, для того, чтобы Франко мог пересмотреть и оценить их игру.

На самих мастер-классах по сексуальным сценам женщин, как пишет NYT, вынуждали «выходить из зоны комфорта», имитируя половой акт и появляясь обнаженными, и пренебрегать нормами защиты актеров, которые обычно в таких сценах используются в киноиндустрии.

За обучение в школе студентам обещали роли в фильмах, однако такие ленты так и не были сняты.

Адвокат Франко все обвинения отверг и назвал их «основанными на неверной информации». Защита актера заявила, что Франко будет подавать ответный иск о защите своей репутации.