Общество , 12 сен, 18:40
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Женщина упала на рельсы на станции фиолетовой ветки московского метро
В Москве женщина упала с платформы на пути на станции метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Инцидент произошел в четверг, 12 сентября, около 17:30, уточнили в управлении. Пассажиры помогли женщине подняться на платформу в отсутствии электропоезда. От медпомощи она отказалась. По данному факту проводится проверка.
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