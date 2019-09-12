Женщина упала на рельсы на станции фиолетовой ветки московского метро

В Москве женщина упала с платформы на пути на станции метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в четверг, 12 сентября, около 17:30, уточнили в управлении. Пассажиры помогли женщине подняться на платформу в отсутствии электропоезда. От медпомощи она отказалась. По данному факту проводится проверка.

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