Ученые нашли обратную связь между возрастом и риском развития рака

По мере старения организма замедляется деление клеток — в том числе и мутировавших. Это оказывает влияние и на распространение раковых клеток, говорится в статье ученых из Университета Ливерпуля

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Старение человека в некоторых случаях может препятствовать развитию онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Ливерпуля, результаты их исследования опубликовал журнал Aging Cell — официальное издание великобританского Анатомического общества.

Старение — один из самых больших факторов риска развития рака, однако механизмы, которые связывают эти два процесса, до сих пор не ясны, отмечают ученые.

Исследователи под руководством доктора Жоао Педро де Магальеса проанализировали экспрессию генов — процесс, при котором отдельные гены преобразуют информацию в белок. Этот анализ использовался для сопоставления изменений, которые происходят в процессе старения, а также во время развития онкологических заболеваний, отмечает портал Medicalxpress.

Ученые выяснили, что старение может препятствовать пролиферации — разрастанию тканей организма путем размножения клеток делением — и, следовательно, распространению рака, заявил де Магальес. «Таким образом, есть две противоположные силы: мутации, приводящая к развитию рака, и дегенерации тканей, препятствующая этому процессу», — добавил он. По словам доктора, это объясняет, почему риск заболеваемости раком в преклонном возрасте снижается.