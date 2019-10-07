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Ученые назвали снижающие вероятность рака груди продукты

Ежедневное употребление в пищу лука и чеснока может снизить вероятность развития рака груди, следует из исследования ученых из университета штата Нью-Йорк в Баффало и университета Пуэрто-Рико, опубликованного в издании Nutrition and Cancer.

Исследование проводили в Пуэрто-Рико. В период с 2008 по 2014 год рак груди в этой стране составлял 29% от всех выявленных случаев онкологических заболеваний. Ученые изучили медицинские данные женщин в возрасте от 30 до 79 лет, у которых нашли рак груди в указанный временной промежуток и сравнили с данными тех, у кого нет онкологических заболеваний.

Авторы исследования спросили у женщин из обеих групп, как часто они едят лук и чеснок, и пришли к выводу, что у тех, кто чаще употреблял эти продукты, реже встречался рак груди. У тех, кто ел лук и чеснок каждый день, рак груди встречался на 67% реже, чем у тех, кто вообще не употреблял их.

Ученые отметили, что схожие данные показали и другие исследования, которые проводились во Франции, Мексике, Китае и других странах. Небольшие отличия авторы объясняют различиями в местной кухне.

Теги: онкология, продукты
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