Автор расчетов о «крупнейшем бизнес-центре» в хрущевке назвал их ошибкой

Компания «Такском», которая ранее сообщила о регистрации в московской пятиэтажке свыше 1 тыс. юридических лиц, назвала свои подсчеты ошибкой. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

В компании заявили, что предоставили СМИ некорректные данные о количестве зарегистрированных юридических лиц в Хрущевке по адресу: проспект Вернадского, 24. Теперь «Такском» говорит, что по этому адресу зарегистрировано только 27 организаций, из которых 19 — действующие, и восемь — некоммерческие.

При этом «Такском» в предыдущем сообщении утверждал, что компания «не предоставляла [СМИ] данные о массовой регистрации по адресу: Москва, проспект Вернадского, 24».

Изначально «Такском» по итогам собственной автоматической проверки реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП сообщил, что в доме на проспекте Вернадского зарегистрировано более 1 тыс. юрлиц — больше, чем в небоскребе «Империя» в «Москва-Сити». Компания отмечала, что в период с 24 сентября по 10 октября по этому адресу было зарегистрировано более 500 организаций.