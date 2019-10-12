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Автор расчетов о «крупнейшем бизнес-центре» в хрущевке назвал их ошибкой

Компания «Такском», которая ранее сообщила о регистрации в московской пятиэтажке свыше 1 тыс. юридических лиц, назвала свои подсчеты ошибкой. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

В компании заявили, что предоставили СМИ некорректные данные о количестве зарегистрированных юридических лиц в Хрущевке по адресу: проспект Вернадского,  24. Теперь «Такском» говорит, что по этому адресу зарегистрировано только 27 организаций, из которых 19 — действующие, и восемь — некоммерческие.

Экономика
ФНС заявила о ликвидации большинства прописанных в хрущевке фирм

При этом «Такском» в предыдущем сообщении утверждал, что компания «не предоставляла [СМИ] данные о массовой регистрации по адресу: Москва, проспект Вернадского, 24».

Изначально «Такском» по итогам собственной автоматической проверки реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП сообщил, что в доме на проспекте Вернадского зарегистрировано более 1 тыс. юрлиц — больше, чем в небоскребе «Империя» в «Москва-Сити». Компания отмечала, что в период с 24 сентября по 10 октября по этому адресу было зарегистрировано более 500 организаций.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили РБК, что большинство этих компаний уже ликвидировано или находится в процессе ликвидации. Там также опровергли информацию о регистрации сотен организаций в хрущевке за две недели.

Теги: фирмы-однодневки, хрущевка, ошибка
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