Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 64,74 (-0,36) Quote, 12:42
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,15) Quote, 12:42
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Политика, 17:23 Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку Общество, 17:13 Жена Сергея Семака заявила о планах усыновить темнокожего ребенка Спорт, 17:12 Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец» Политика, 17:11 Чем примечательны лауреаты Нобелевской премии по литературе Стиль, 17:10 Зеленский ответил на вопрос об усталости фразой «потерпим еще» Политика, 17:09 В МВД назвали сумму возможного штрафа родителям курящих детей Общество, 17:08 В Москве пригрозили отключить от горячей воды 180 жилых домов Общество, 16:55 Как правительство изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости Недвижимость, 16:54 Элитный агент: сколько стоят услуги риелтора на рынке дорогого жилья РБК и Элитная недвижимость, 16:54 Путин оценил сокращение пьянства в России Общество, 16:53 Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Экономика, 16:46 Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ Политика, 16:44 Игра с Турцией: как действия Анкары используют другие стороны конфликта Мнение, 16:37
Экономика ,  
0 
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
В старой пятиэтажке на проспекте Вернадского зарегистрировано свыше 1 тыс. юрлиц, выяснил «Такском». Для сравнения, в небоскребе «Империя» делового центра «Москва-Сити» оформлено в три раза меньше компаний — 366
Фото: Владислав Шатило / РБК

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу «проспект Вернадского, 24». Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК.

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском».

Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось. «Сейчас по этому адресу зарегистрировано 1113 организаций», — рассказали РБК в «Такском». Для сравнения: в шестидесятиэтажной башне «Империя» в «Москва-Сити» оформлено 366 юрлиц.

Деловой центр в пятиэтажке

Эта панельная хрущевка 1962 года постройки включена в программу реновации (под снос). Больше всего юрлиц по этому адресу зарегистрировано в офисе 3 и помещении 3 (комнате 3).

Объявление в интернете предлагает за плату от 35 тыс. руб. (на одиннадцать месяцев) зарегистрировать юрлицо по этому адресу и «не беспокоиться о неожиданных проверках налоговой службы или прочих органов контроля, поскольку помещение всегда готово к любым «гостям». Исходя из этого, можно оценить, что регистрация тысячи фирм приносит не менее 39 млн руб.

Массовый адрес регистрации — один из главных признаков фирм-однодневок, которые существуют только «на бумаге» и создаются для ухода от налогов и мошеннических операций. Но нельзя однозначно утверждать, что все зарегистрированные в хрущевке организации являются фирмами-однодневками. Другие признаки — массовый директор (числится учредителем от шести фирм), отсутствие сотрудников, регистрация юрлица незадолго до сомнительной сделки, убыточность и т.д.

Как оценили в «Такском» по просьбе РБК, у зарегистрированных в хрущевке компаний не прослеживаются массовые директора. Учредители организаций по этому адресу в среднем руководят двумя–пятью организациями, хотя редко, но встречаются руководители свыше 60 организаций.

«У большинства организаций по этому адресу прослеживаются налоговые нарушения, действующие взыскания налогов. У большинства компаний признано, что адрес недостоверен, то есть по этому адресу была назначена выездная проверка, которая показала, что по данному адресу такой компании нет, большинство компаний по этому адресу ликвидировано», — показал мониторинг «Такском-Досье».

Фото: Владислав Шатило / РБК

Офис в общественном туалете

В 2017 году СМИ обнаружили «бизнес-центр» в общественном туалете на Тверском бульваре. Сейчас по этому адресу (Тверской бульвар 3, стр. 1) зарегистрирована 291 компания, большинство из них ликвидировано, оценил «Такском». Продолжают действовать семь зарегистрированных в туалете организаций: ЧОП «Вымпел-Мон», юрфирма «Фемида», «Стройпроект», «Геоэкоизыскания», «Гидроэнергопроект Инжиниринг», фирма по оптовой торговле бытовыми товарами «Меридиан».

«У большинства компаний есть или была задолженность по налогам, у некоторых компаний руководитель руководит значительным количеством организаций, учредители тоже руководят или учреждают значительное количество организаций. Можно предположить, что практически все организации брошены», — отмечают в «Такском».

«Фокусы» при регистрации юрлиц

Такое количество в одном доме — это нонсенс, неизвестно ни одного подобного случая, прокомментировал РБК гендиректор компании по финансово-правовому консатингу «Империум Легис» Дмитрий Куцев.

Закон не запрещает регистрировать юрлица в квартирах, но для реального бизнеса — это скорее исключение. «Регистрации по месту жительства — минус для самого собственника, потому что в случае выездной проверки налоговая придет к нему домой. Также адрес регистрации бизнеса в квартире вызовет подозрения у контрагентов», — объяснил юрист.

Такие «фокусы» были возможны несколько лет назад, когда налоговый контроль и информатизация налоговых органов были не на таком высоком уровне, пояснил РБК партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Дмитрий Кириллов. «Сейчас информационные ресурсы ФНС позволяют сразу при подаче заявления о регистрации по определенному адресу определить его массовый характер», — отметил эксперт.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Ранее процветала следующая схема регистрации фирм-однодневок в квартирах: компании, занимающиеся регистрацией юридических лиц, находили собственника квартиры, переведенной в нежилой фонд, и договаривались с ним. Он десятками штамповал гарантийные письма или договоры аренды для фирм-однодневок. Как вариант, сам собственник выступал «массовым учредителем» таких фирм и указывал адрес принадлежащего ему жилого помещения в качестве юридического. После этого документы подавались на регистрацию в налоговые органы.

«Сейчас информационные ресурсы ФНС позволяют сразу при подаче заявления о регистрации по определенному адресу определить его массовый характер, а сама регистрация часто сопровождается осмотром офиса налоговым инспектором», — отметил эксперт.

После этого случая с регистрациями в хрущевке в налоговой инспекции, которой подведомственен этот адрес, должна пройти проверка, считает Куцев. «Существует вероятность некой заинтересованности сотрудников налоговой, которые регистрировали эти юрлица. Такое большое число юрлиц в хрущевке просто не может не вызывать вопросы у вышестоящего руководства. Необходимо проверить, насколько обоснованна регистрация юрлиц в этой хрущевке», — считает юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

Однодневки маскируются

Очистка среды, по последним данным ФНС, привела к снижению доли фирм-однодневок до 4% от общего числа юрлиц из ЕГРЮЛ. Полгода назад доля неблагонадежных компаний составляла 4,7%. Еще в начале 2016 года число юрлиц с признаками фиктивности достигало 1,6 млн — практически половина всех зарегистрированных компаний.

Борьбе с однодневками способствовали поправки в закон о госрегистрации — с 2017 года ФНС может без обращения в суд исключать из реестра юрлица с недостоверными сведениями. ФНС также отказывает в регистрации компаний лицам, причастным к нарушениям за последние три года.

После ужесточения контроля недобросовестные предприниматели стали осмотрительнее и маскируют фирмы-однодневки. «Впрок создаются формально чистые, но «спящие» компании — несколько лет они подают нулевую отчетность, но у них накапливается стаж, и через некоторые время такие организации выставляются на продажу. Если некое недобросовестное лицо хочет совершить незаконные операции, оно покупает организацию «с историей», к которой не возникало вопросов у контролирующих органов, и после необходимых сделок и расчетов такая организация ликвидируется», — рассказал Кириллов.

Как оценил ранее РБК на основе открытых данных ФНС за 2017 год, в 15% зарегистрированных в России компаний нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по одному-два человека. Как минимум 19% юрлиц убыточны, 25% сдали отчетность с нулевыми доходами и расходами.

Автор: Ольга Агеева
Теги: фирмы-однодневки, фиктивные фирмы, уход от налогов
Материалы по теме
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
Экономика
Каждая пятая компания в России оказалась убыточной
Экономика
Пустые штаты: сколько в России компаний без сотрудников
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter