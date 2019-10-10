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Экономика ,  
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ФНС заявила о ликвидации большинства прописанных в хрущевке фирм
Более 650 юрлиц, зарегистрированных в столичной пятиэтажке, уже ликвидированы, сообщили в налоговой службе. Ранее РБК сообщил, что эта хрущевка стала самым большим «бизнес-центром» в Москве

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что большая часть из сотен фирм, ранее зарегистрированных в хрущевке на проспекте Вернадского на юге Москвы, уже ликвидирована или находится в процессе ликвидации.

«655 [юридических лиц] прекратили деятельность по различным основаниям либо находятся в стадии исключения/прекращения/ликвидации», — говорится в комментарии ФНС, поступившем в РБК.

Ранее РБК со ссылкой на данные автоматической проверки «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП) сообщил, что обычная хрущевка по адресу: проспект Вернадского, 24, стала самым большим «бизнес-центром» Москвы. В «Такском» РБК сообщили, что, по данным на 10 октября, в жилом доме зарегистрировано 1113 организаций, что в три с лишним раза больше, чем в 60-этажной башне «Империя» в «Москва-Сити».

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«У большинства организаций по этому адресу прослеживаются налоговые нарушения, действующие взыскания налогов. У большинства компаний признано, что адрес недостоверен, то есть по этому адресу была назначена выездная проверка, которая показала, что по данному адресу такой компании нет. Большинство компаний по этому адресу ликвидировано», — показал мониторинг «Такском-Досье». По его данным, «если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось».

Но в ФНС сообщили, что всего за этот срок была зарегистрирована 61 организация и ни одной из них по этому адресу.

По данным налоговой, в доме по адресу: проспект Вернадского, 24, всего было зарегистрировано 802 юридических лица. Из них на сегодняшний день статус «действующее» имеют только 147, из которых по 120 уже запущен процесс ликвидации.

Автор: Евгений Калюков
Теги: фирмы-однодневки, фиктивные фирмы
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Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Экономика
РБК
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