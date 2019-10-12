Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гидроскутерах

Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гидроскутерах

МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров. Об этом ТАСС заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

По его словам, ожидается процедура согласования правил с «заинтересованными органами власти» и общественностью. Будут ли поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях, в МВД не уточнили. Сегодня штраф для водителей электросамокатов составляет 500 руб.

Ранее Митрошин заявил, что изменения в ПДД подразумевают создание термина «средства индивидуальной мобильности», к этой категории планируют отнести электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Их владельцев обяжут передвигаться по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч.