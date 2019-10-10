Владельцев электросамокатов и моноколес перестанут относить к пешеходам

ГИБДД и Минтранс внесут в Правила дорожного движения понятия для тех, кто передвигается на электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Владимира Кузина.

Сейчас эти виды транспорта не указаны в нормативах, а тех, кто ими пользуется, юридически приравнивают к пешеходам. По словам Кузина, ГИБДД и Минтранс, в частности, планируют уточнить, на каких из этих видов транспорта можно будет ездить по тротуарам, проезжей части и велодорожкам.

Минтранс предложил добавить в ПДД электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие подобные виды транспорта еще в конце августа. В правилах для них собираются ввести в правилах термин «средства индивидуальной мобильности», говорил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

По его словам, владельцев такого транспорта обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. При их отсутствии райдеры смогут выезжать на проезжую часть, однако поправки обяжут их ехать в правом ряду (если одна полоса, то как можно правее). Проект по-прежнему находится в стадии обсуждения.