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Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. «В этом соглашении мы не затрагиваем конкретно Huawei, он не являются частью договора. Это отдельный процесс», — сказал он, передает The New York Times. 

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа планирует выдавать лицензии американским компаниям на поставку товаров Huawei. По данным издания, разрешение коснется товаров, которые не затрагивают национальной безопасности. 

В мае США ввели санкции против китайского гиганта Huawei, включив компанию в так называемый черный список. По мнению Вашингтона, оборудование для сетей 5G, которые поставляет Китай, занимается шпионажем. 

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Накануне Трамп заявил, что США и КНР договорились по вопросам, связанным с закупками сельскохозяйственной продукции и валютой. Президент добавил, что соглашение с Китаем будет подписано в течение пяти недель. Вашингтон также принял решение не повышать пошлины на товары КНР до $250 млрд.

По словам Лайтхайзера, сделка потребует от Китая внесения структурных изменений, которые позволят увеличить поток американской сельскохозяйственной продукции. «Теперь фермерам будет намного проще отправлять товары в Китай. Мы внесли некоторые изменения с нашей стороны, облегчающие китайский бизнес», — добавил он.    

Теги: Huawei, Китай, США, сделка, торговая война
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