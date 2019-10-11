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Володин прибыл в Стамбул с приветствием от Путина Эрдогану

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от Президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Встреча спикера Госдумы и президента Турции прошла в Стамбуле. В этом городе 12 октября должна пройти III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В рамках мероприятия должны пройти встречи Володина со спикерами парламентов Турции, Афганистана и Пакистана.

Встреча Володина с Эрдоганом прошла на фоне военной операции Турции в Сирии, продолжающейся с 8 октября. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдского ополчения в густонаселенных районах на северо-востоке Сирии, продвижение вглубь страны ведет армия. Своей задачей Анкара называет установление 30-километровой зоны безопасности в приграничных территориях.

Перед началом операции 8 октября Эрдоган позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Российский лидер предостерег его от срыва договоренностей по Сирии и призвал «тщательно взвесить ситуацию».

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Эрдоган позвонил Путину перед началом военной операции в Сирии

Министерство обороны Турции 11 октября отчиталось о ликвидации 342 «террористов». Курдская группировка SDF (Сирийские демократические силы) сообщает о массовой гибели мирных жителей и потоке беженцев, уходящих из зоны боевых действий. Против военной операции выступают Соединенные Штаты, ЕС и официальный Дамаск, обвиняющий Анкару в агрессии.

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Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии

Теги: Вячеслав Володин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
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