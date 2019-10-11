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Назарбаев сообщил о планах провести выставку 30 своих картин

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что после ухода с поста лидера республики рисует картины маслом и собирается провести их выставку. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Хабар». 

По его словам, у него уже есть 30 картин, необходимые для экспозиции. «Давным-давно мечта была... Я потихоньку маслом рисую пейзажи. Наверное, выставлю. Наверное, это не шедевр, но очень просят друзья. Я говорю: закончу, выставлю, потом уже будете брать», — сказал Назарбаев. 

Первый президент Казахстана отметил, что, когда бросаешь свою работу, нельзя сидеть без дела, а «надо заставлять свой мозг работать». По его словам, сегодня он читает литературу, «до которой руки не доходили». «Книг у меня много. Перечитываю Ремарка. Очень интересные жизненные у него произведения. Бальзака люблю читать, Толстого», — поделился он.

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Назарбаев также добавил, что наблюдает за происходящим в стране и при необходимости «подсказывает и дает советы» нынешнему президенту Касыму Токаеву. «Не просят совета – не советую. Но если вижу, что что-то идет не так, конечно, не могу спокойно сидеть», — заявил он.  

В декабре прошлого года Назарбаев уже сообщал, что в свободное от работы время увлекся рисованием картин маслом, пишет Nur.kz. Тогда коллекция картин президента насчитывала 20 штук, однако для их выставки надо набрать 25. Он добавил, что также недавно учился играть на гитаре, однако «позанимался, но что-то не так просто это все».  

Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. В марте 2019 года он принял решение досрочно сложить с себя полномочия президента. В настоящее время он занимает пост главы Совета безопасности Казахстана и главы партии «Нур Отан». Спикер сената Касым Токаев, выдвинутый Назарбаевым на пост лидера страны, победил на июньских выборах, набрав более 70% голосов.   

Теги: Нурсултан Назарбаев, Казахстан, выставка
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