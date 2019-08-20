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Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню, которую сочинил сам. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте пресс-службы экс-президента.

На видео Назарбаев гуляет по горной местности, напевая песню. За кадром ее исполняют профессиональные артисты.

Видео: elbasy_nazarbaev / Instagram

«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни...» — процитировал Назарбаева его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем Twitter, поделившись видеозаписью.

По информации агентства kazinform, текст песни сочинил сам экс-президент, музыку к ней написал композитор Алтынбек Коразбаев.

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Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

В конце апреля в Сети появилась видеозапись, на которой действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов читает рэп про жеребенка по кличке Ровач вместе со своим внуком Керимгулы. Песня является наложенными на музыку стихами Бердымухамедова. Как сообщала туркменская газета «Золотой век», глава государства написал их после рождения жеребенка в первый день 2019 года. Кличка коня переводится как «Процветание».

Теги: Нурсултан Назарбаев, Казахстан, клип, видео
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