Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения

Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню, которую сочинил сам. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте пресс-службы экс-президента.

На видео Назарбаев гуляет по горной местности, напевая песню. За кадром ее исполняют профессиональные артисты.

Видео: elbasy_nazarbaev / Instagram

«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни...» — процитировал Назарбаева его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем Twitter, поделившись видеозаписью.

По информации агентства kazinform, текст песни сочинил сам экс-президент, музыку к ней написал композитор Алтынбек Коразбаев.