ФСИН сообщила об отказе суда ввести наблюдение за убийцей из Саратова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 13:17
Трамп назвал сроки подписания торгового соглашения с Китаем Экономика, 23:34 Химкинский суд отправил израильтянку в колонию на 7,5 лет за 9 г гашиша Общество, 23:28 Мать убийцы из Саратова назвала его «добрым и работящим» Общество, 23:14 Назарбаев сообщил о планах провести выставку 30 своих картин Политика, 23:10 В Шереметьево пассажир попытался выбежать на летное поле Общество, 23:05 Reuters сообщил о взрыве рядом с позициями военных США в Сирии Политика, 23:03 Инвестхаки для новичков: налоги, торговые идеи и советы РБК и Открытие Брокер, 22:59 В Москве мужчина попытался ограбить банк с газовым баллончиком Общество, 22:59 Трамп заявил о «значительной первой фазе» в торговой сделке с Китаем Политика, 22:56 Суд продлил арест бывшего главы управления СК по Москве до апреля Общество, 22:49 Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации Общество, 22:48 Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии Политика, 22:40 ФСИН сообщила об отказе суда ввести наблюдение за убийцей из Саратова Общество, 22:23 Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского Общество, 22:09
Общество ,  
0 
ФСИН сообщила об отказе суда ввести наблюдение за убийцей из Саратова

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко сообщил РБК, что ФСИН предупреждала о склонности подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове к преступлениям сексуального характера.

«Мы давали ему характеристику такую, человек состоял на профилактическом учете. Психологи и психиатры ФСИН вынесли вердикт, что данный человек нуждается в наблюдении, так как склонен к преступлениям сексуального характера. Человек из четырех судимостей имел две именно за эти преступления», — заявил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

В разговоре с РБК Валерий Максименко также отметил, что при освобождении Михаилу Туватину сотрудниками ФСИН была дана характеристика, согласно которой он имеет наклонность к преступлениям сексуального характера.

«Обычно при освобождении данной категории преступников, даже если они отсидели «от звонка до звонка», а Туватин был выпущен не по УДО, он отбыл срок полностью, судьи выносят решение на предмет того, нуждаются ли они в наблюдении после освобождения. Как правило, решение о том, что такое лицо нуждается в полицейском сопровождении, в том, чтобы за ним присматривали, выносится в отношении тех, кто совершил преступления сексуального характера по отношению к детям. Этот гражданин совершил преступления по отношению к взрослым, так что судья счел, что за ним нет необходимости следить», — объяснил Максименко отсутствие наблюдения за мужчиной.

Максименко добавил, что характеристики ФСИН довольно редко принимаются во внимание инстанциями, принимающими решения о контроле над преступниками, уже отбывшими свое наказание.

«Когда наши специалисты дают заключения, они за этими людьми наблюдают годами, десятилетиями», — заявил замглавы ФСИН.

Общество
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

Девятилетняя девочка пропала по пути в школу 9 октября. В ночь на 11 октября возле гаражей в одном из районов города было обнаружено ее тело, подозреваемого в убийстве задержали. После этого местные жители собрались на стихийный митинг на месте предполагаемого убийства школьницы и потребовали от полиции выдачи подозреваемого в убийстве мужчины для расправы над ним.

Подозреваемый, ранее судимый Михаил Туватин, признался в совершении преступления. На допросе у следователей он рассказал, что задушил девочку из страха разоблачения. Проходя мимо гаража, девочка поинтересовалась, является ли мужчина владельцем строения. Однако, испугавшись, что гараж на самом деле мог принадлежать семье девочки, Туватин затащил ребенка в гараж и убил ее.

Теги: ФСИН, Валерий Максименко, Саратов, убийство, новости РБК
Материалы по теме
Расследованием убийства девочки в Саратове займутся следователи из Москвы
Общество
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове
Общество
В Саратове прошла панихида по убитой девятилетней девочке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter