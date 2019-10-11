ФСИН сообщила об отказе суда ввести наблюдение за убийцей из Саратова

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко сообщил РБК, что ФСИН предупреждала о склонности подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове к преступлениям сексуального характера.

«Мы давали ему характеристику такую, человек состоял на профилактическом учете. Психологи и психиатры ФСИН вынесли вердикт, что данный человек нуждается в наблюдении, так как склонен к преступлениям сексуального характера. Человек из четырех судимостей имел две именно за эти преступления», — заявил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

В разговоре с РБК Валерий Максименко также отметил, что при освобождении Михаилу Туватину сотрудниками ФСИН была дана характеристика, согласно которой он имеет наклонность к преступлениям сексуального характера.

«Обычно при освобождении данной категории преступников, даже если они отсидели «от звонка до звонка», а Туватин был выпущен не по УДО, он отбыл срок полностью, судьи выносят решение на предмет того, нуждаются ли они в наблюдении после освобождения. Как правило, решение о том, что такое лицо нуждается в полицейском сопровождении, в том, чтобы за ним присматривали, выносится в отношении тех, кто совершил преступления сексуального характера по отношению к детям. Этот гражданин совершил преступления по отношению к взрослым, так что судья счел, что за ним нет необходимости следить», — объяснил Максименко отсутствие наблюдения за мужчиной.

Максименко добавил, что характеристики ФСИН довольно редко принимаются во внимание инстанциями, принимающими решения о контроле над преступниками, уже отбывшими свое наказание.