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В Череповце мужчина погиб при попытке взорвать банкомат Сбербанка

В Череповце мужчина взорвал банкомат Сбербанка, установленный в жилом доме, и при попытке взлома устройства погиб. Об этом сообщили РБК в управлении МВД по Вологодской области.

«Сегодня около 5:00 в УВД России по Череповцу поступило сообщение, что на ул. Воченкова, 18, поврежден банкомат и там находится труп мужчины», — сообщил представитель управления. Он добавил, что банкомат располагался в пятиэтажном кирпичном жилом доме, в результате взрыва никто из жителей не пострадал.

Полицейские установили личность погибшего — им оказался житель Петрозаводска 1982 года рождения.

«Инцидент в офисе Сбербанка подтверждаем. Средства не похищены. В настоящее время проводятся следственные действия. Офис банка временно закрыт для восстановительных работ», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

17 мая в Москве злоумышленники пытались вскрыть банкомат Сбербанка. Сначала они использовали лом, но после неудачи решили взорвать устройство, однако похитить деньги нарушителям не удалось. Через три дня они аналогичным способом попытались вскрыть другой банкомат в столице, но устройство выдержало взрыв.

Позже злоумышленников задержали, используя информацию с камер видеонаблюдения и данные по финансовым операциям предполагаемых преступников. Ими оказались граждане Молдавии, свою вину они признали.

Теги: новости РБК, Сбербанк, Череповец
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