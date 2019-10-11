МИД отреагировал на запрет Эстонии во въезде членам «Молодой гвардии»

Россия считает недружественной акцией отказ Эстонии во въезде активистам «Молодой гвардии Единой России». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, размещенном на сайте ведомства.

По данным МИДа, Таллин внес в список лиц, которым на десять лет запрещен въезд в республику, четырех членов организации.

«Считаем, что отказ во въезде в шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией «визового произвола», к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России», — указали в ведомстве.

Министерство призвало профильные правозащитные структуры, в числе которых ООН, ОБСЕ и Совет Европы, обратить самое пристальное внимание на это обстоятельство. Российские дипломаты также пообещали не оставить без ответа действия властей Эстонии.