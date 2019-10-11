Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 13:17
Украинского бизнесмена Павла Фукса заочно арестовали в Москве Общество, 16:06 В Саратове прошла панихида по убитой девятилетней девочке Общество, 16:04 Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае Спорт, 15:56 Путин предложил странам СНГ создать общий финансовый рынок Финансы, 15:52 Чем будущий инвесткодекс грозит бизнесменам Pro, 15:51 WP сообщила об отставке советника Помпео после «украинского скандала» Политика, 15:43 «Роскосмос» выразил соболезнования родным космонавта Леонова Общество, 15:36 Boeing и Porsche объявили о плане создать летающий электромобиль Общество, 15:34 Генпродюсер «Матч ТВ» Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России Спорт, 15:30 Роскошь и инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 15:28 АЛРОСА увеличила продажи алмазов на 42%. Чего ждать от акций Quote, 15:26 В Великобритании выпустили платежную карту из 18-каратного золота Бизнес, 15:26 Путин усомнился в способности Турции контролировать террористов в Сирии Политика, 15:24 Фонд соцстрахования объяснил идею нового правила выплаты детского пособия Экономика, 15:22
Общество ,  
0 
Украинского бизнесмена Павла Фукса заочно арестовали в Москве

Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест основателя девелоперской компании MosCity Group Павла Фукса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Дело против девелопера завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК России) из-за проблем со строительством элитного московского долгостроя Sky House на Мытной улице.

Застройщик ЖК — структура MosCityGroup «Олтэр», учредителем которой с 2010 по 2013 год был брат Павла Фукса Роман. В июне 2019 Capital Group девелопера Павла Тё договорилась о достройке Sky House, подписав с компанией «Олтэр» договор на выполнение функций технического заказчика. Финансовая сторона сделки не раскрывалась.

Общество
Следствие попросило арестовать брата экс-совладельца «Теремка»

В конце ноября 2018 года в отношении застройщика — ООО «Олтэр» — возбудили уголовное дело. В рамках этого дела потерпевшими были признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Следствие считает, что деньги дольщиков использовались не по назначению.

Адвокат Павла Фукса заявил «Интерфаксу», что предприниматель намерен обжаловать арест. По его словам, девелопер сделал все, чтобы осуществить застройку жилого комплекса Sky House на Мытной улице в срок. «Комплекс построен на 98,8%, но не сдан в эксплуатацию. Все денежные средства были вложены в застройку, о какой растрате идет речь, мы не понимаем», — заявил адвокат.

С 2016 года Павел Фукс, как заявлял его адвокат, является гражданином Украины, передает ТАСС.

Теги: арест, девелопер, новости РБК
Материалы по теме
Следствие попросило арестовать брата экс-совладельца «Теремка»
Общество
Capital Group получила «самый элитный долгострой страны»
Бизнес
СМИ узнали о переносе сдачи ЖК Sky House в Москве на два года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter