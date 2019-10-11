Путин поздравил новоизбранного президента Кубы

Президент России Владимир Путин поздравил Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса с избранием на пост президента Кубы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Решение Национальной ассамблеи свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, о признании ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития страны», — отметил Путин, пожелав ему успехов в качестве главы государства и благополучия.

Он подчеркнул, что Москва ценит стратегическое партнерство с Гаваной, и выразил уверенность, что предстоящий визит Диаса-Канеля в Россию повлияет на укрепление двустороннего сотрудничества.

Свои поздравления Диасу-Канелю направил также премьер-министр России Дмитрий Медведев.