Генпрокуратура Киргизии сняла арест с части имущества Атамбаева

Генеральная прокуратура Киргизии сняла арест с части имущества бывшего президента Республики Алмазбека Атамбаева, которого подозревают в незаконном обогащении и коррупции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 20 единиц недвижимого имущества в установленном порядке сняты аресты», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что речь идет о многоквартирном жилом доме №77 микрорайона Джал-23 в Бишкеке, с 18 квартир этого же дома, а также с объединения юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций». В ведомстве подчеркнули, что прокуроры и следователи продолжают поиск «незаконно нажитых материальных благ» Атамбаева и его близких.

Ранее, 13 августа, был наложен арест на 135 единиц движимого и недвижимого имущества Атамбаева и его близких родственников.