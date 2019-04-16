В Красноярске уволили ударившую двух восьмиклассниц учительницу

Учительница красноярской школы уволена после конфликта с двумя восьмиклассницами. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора школы №151 Ирина Боринских, пишет «РИА Новости».

«В нашей школе произошел случай, когда учитель на уроке английского языка позволила себе ударить двух учеников <...>. Мы отправили сообщение в полицию, главное управление образования, поставили в известность родителей», — сказала Боринских. По ее словам, учительница уволена.

Ранее телеканал ТВК опубликовал видеозапись, на которой женщина во время урока применяет физическую силу к двум девушкам. По данным телеканала, учительница английского после словесной перепалки ударила одну из учениц восьмого класса по лицу.​ Когда другая девушка попыталась заступиться за подругу, преподаватель схватила ее за волосы и ударила головой о парту.

В управлении СК по Красноярскому краю сообщили, что следователи проведут проверку инцидента. В полиции Красноярска «РИА Новости» также сообщили о начале проверки после поступившего заявления. Ученицы направлены на прохождение медицинского освидетельствования.