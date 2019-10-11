Роскачество не нашло вкуса пива в пивных напитках

Роскачество провело исследование семи марок пивных напитков из недорого сегмента и выявило нарушения во всех изучаемых образцах. Результаты проверки опубликованы на сайте организации.

Как отмечает Роскачество, впервые за всю историю его исследований ни один из продуктов не соответствовал ГОСТу «Напитки пивные» по органолептическим показателям (метод для определения качества с помощью органов чувств: зрения, вкуса, обоняния и других. — РБК).

«Вкусом «сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом» они не обладали», — говорится в сообщении Роскачества.

Исследуемые напитки также не соответствовали и требованиям к содержанию пивного сусла или пива. В таких продуктах должно содержаться не менее 40%, отмечает ведомство.