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Роскачество не нашло вкуса пива в пивных напитках

Роскачество провело исследование семи марок пивных напитков из недорого сегмента и выявило нарушения во всех изучаемых образцах. Результаты проверки опубликованы на сайте организации.

Как отмечает Роскачество, впервые за всю историю его исследований ни один из продуктов не соответствовал ГОСТу «Напитки пивные» по органолептическим показателям (метод для определения качества с помощью органов чувств: зрения, вкуса, обоняния и других. — РБК).

«Вкусом «сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом» они не обладали», — говорится в сообщении Роскачества.

Исследуемые напитки также не соответствовали и требованиям к содержанию пивного сусла или пива. В таких продуктах должно содержаться не менее 40%, отмечает ведомство.

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Кроме того, производители маскировали под пивные напитки слабоалкогольные коктейли, которые отличаются по свойствам, сообщает Роскачество. Там также отметили, что после получения результатов производители либо не шли на контакт с ведомством, либо отказывались от своей продукции, тогда как магазины сняли некачественные товары с продажи.

Исследованы были напиток пивной со вкусом «Традиционного Джин-Тоника», напиток Mr. Twister со вкусом «Лимон», напиток «Белый Виноградный День», Marty Ray Cocktail и Cocktail Blaze, а также пивные напитки «Со вкусом Виски-Кола» и «Со вкусом Лимона» (ТМ ALKO).

В общей сложности эксперты проверяли образцы по 27 показателям качества и безопасности, включая содержание потенциально опасных веществ (например, мышьяка, свинца, ртути), исследовали на микологическую безопасность, объемную долю спирта и другие параметры.

Ранее Росстандарт предупредил о вступлении в 2021 году нового регламента Евразийского экономического союза, в котором «не предусмотрено» производство крафтового пива. Сейчас в России есть ГОСТы на производство пшеничного, светлого и темного пива, но планов ввести стандарт на крафтовое пиво нет, сообщили в Росстандарте. В ведомстве отметили, что при производстве этого напитка используются разные подходы — технология, рецепт и ингредиенты, поэтому разработать единый стандарт невозможно.

Теги: пиво, напитки, Роскачество
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