В Хакасии из-за пожара на шахте эвакуировали 59 горняков

В Хакасии, на шахте «Абазинскай», произошел пожар, спасатели вывели на поверхность 59 горняков. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

По данным службы, утром на шахте на глубине 200 м загорелся силовой кабель. Пожар удалось потушить, в результате происшествия никто не пострадал.

В тушении участвовали десять спасателей военизированного горноспасательного отряда МЧС и вспомогательная группа из четырех человек. Сейчас сотрудники службы проверяют место пожара.

Накануне в Хакасии, на шахте «Северная», обрушилась порода. В результате пострадал 36-летний рабочий. Спасатели вытащили мужчину и передали его врачам, по данным МЧС, его жизни сейчас ничто не угрожает.

На этой неделе фигурантов дела о пожаре в шахте «Уралкалия» приговорили к реальным срокам от трех до четырех лет. Пожар на предприятии произошел в конце 2018 года. Тогда на нем находились 17 человек, девять из которых оказались заблокированы и погибли. Суд установил, что причиной возгорания стало нарушение порядка строительных работ.