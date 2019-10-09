Фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия» дали реальные сроки

Соликамский городской суд приговорил пятерых фигурантов дела о пожаре в шахте компании «Уралкалий» к реальным срокам от трех до четырех лет. Об этом сообщает «РИА.Новости».

Пожар в шахте произошел в декабре 2018 года. Тогда в ней находились 17 человек, девять из которых оказались заблокированы, а остальные смогли выбраться на поверхность. Начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров рассказывал РБК, что пожар возник во время строительных работ.

Позднее спасатели нашли тела девяти рабочих, погибших из-за отравления угарным газом. Все находившиеся в шахте были сотрудниками подрядной организации ФГУП «Управление строительства № 30».

Обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов были предъявлены пяти сотрудникам ФГУП — горным мастерам Игорю Чукаеву, Андрею Купряшкину и Святославу Седову, а также начальнику участка шахты Максиму Канищеву и начальнику объекта шахтостроительного комплекса Андрею Артюхину. Чукаева суд приговорил к трем годам колонии-поселения, остальных фигурантов — к четырем.