В Хакасии при обрушении породы в шахте пострадал горняк

В Хакасии при обрушении породы в шахте пострадал горняк

В Ширинском районе Хакасии на шахте «Северная», принадлежащей ПАО «Коммунаровский рудник», обрушилась порода. В результате пострадал 36-летний рабочий. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Спасатели вытащили мужчину и передали его врачам. По данным ведомства, его здоровью ничего не угрожает.

Сообщение о происшествии поступило в 10:55 по местному времени. Обрушение породы произошло в шахте на глубине 170 м. В тот момент там находились 44 горнорабочих. По данным МЧС, эвакуация им не понадобилась, работа шахты не нарушена.

Как сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах, по предварительному диагнозу, у пострадавшего — тупая травма живота и перелом таза. Остальные поднялись самостоятельно.

РБК направил запрос в ПАО «Коммунаровский рудник».