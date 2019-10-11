Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 64,74 (-0,36) Quote, 10 окт, 12:42
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,15) Quote, 10 окт, 12:42
Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 02:16 СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове Общество, 02:14 Убитую следователя Шишкину наградили орденом Мужества Общество, 02:06 Третья подряд победа в «Лужниках»: как Россия разгромила Шотландию Спорт, 02:04 СМИ сообщили о возможном переходе 49,9% Citgo в руки «Роснефти» Экономика, 01:34 Зеленский отреагировал на задержание в США выходцев с Украины Политика, 01:33 Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов Общество, 01:32 Пресс-конференция Зеленского продлилась более 14 часов Политика, 01:02 Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому Политика, 00:41 Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией Политика, 00:29 Министр культуры Украины предложил уголовное наказание за искажения в СМИ Общество, 00:10 К делу Baring Vostok приобщили новую оценку спорных акций Финансы, 00:00 Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Экономика, 00:00 Россия впервые за 20 лет выиграла шесть матчей подряд в квалификации Евро Спорт, 10 окт, 23:42
Политика ,  
0 
Зеленский отреагировал на задержание в США выходцев с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с задержанными по обвинению в сговоре для привлечения средств российского бизнесмена на финансирование избирательных кампаний в США Львом Парнасом и Игорем Фруманом, передает корреспондент РБК.

«Я никогда не встречал этих двух человек. Я слышал их имена» — сказал Зеленский.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Льва Парнаса и Игоря Фрумана, бывших выходцев из советских республик, арестовали в США в среду, 9 октября. На следующий день прокуратура предъявила обвинения четырем американцам — выходцам из Украинской и Белорусской республик Парнасу, Фруману и Андрею Кукушкину, а также бизнесмену-американцу Дэвиду Коррейа — в сговоре. По данным ведомства, они привлекали средства некоего российского бизнесмена на финансирование избирательных кампаний в Соединенных Штатах.

По данным прокуратуры, Фруман и Парнас занимались незаконной деятельностью с 2018 года через компанию Global Energy Producers. Как сообщала WSJ, они помогали адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани проводить расследование против бывшего американского президента Джозефа Байдена.

Теги: новости РБК, Владимир Зеленский, вмешательство в выборы
Материалы по теме
США уличили бизнесмена из России в финансировании вмешательства в выборы
Политика
Трамп назвал «жалким зрелищем» заявление Байдена об импичменте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter