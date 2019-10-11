Зеленский отреагировал на задержание в США выходцев с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с задержанными по обвинению в сговоре для привлечения средств российского бизнесмена на финансирование избирательных кампаний в США Львом Парнасом и Игорем Фруманом, передает корреспондент РБК.

«Я никогда не встречал этих двух человек. Я слышал их имена» — сказал Зеленский.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Льва Парнаса и Игоря Фрумана, бывших выходцев из советских республик, арестовали в США в среду, 9 октября. На следующий день прокуратура предъявила обвинения четырем американцам — выходцам из Украинской и Белорусской республик Парнасу, Фруману и Андрею Кукушкину, а также бизнесмену-американцу Дэвиду Коррейа — в сговоре. По данным ведомства, они привлекали средства некоего российского бизнесмена на финансирование избирательных кампаний в Соединенных Штатах.

По данным прокуратуры, Фруман и Парнас занимались незаконной деятельностью с 2018 года через компанию Global Energy Producers. Как сообщала WSJ, они помогали адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани проводить расследование против бывшего американского президента Джозефа Байдена.