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Общество ,  
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Работу «Почты России» в Петербурге парализовало из-за сбоя в программе

Работа всех отделений «Почты России» в Санкт-Петербурге была парализована из-за сбоя в программном обеспечении. Об этом сообщает портал Spbdnevnik.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Во время обновления единой автоматизированной системы, на которой работают все наши почтовые отделения, произошел технический сбой», — заявили изданию в пресс-службе «Почты России», добавив, что планируют окончательно устранить проблему до конца вечера 10 октября.

По данным издания «Фонтанка», незадолго до времени закрытия почтовых отделений — 20:00 (совпадает с мск) — удалось восстановить работоспособность 80% отделений по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Позже портал 78.ru сообщил об окончательном устранении последствий сбоя.

Проблемы в работе «Почты России» в Петербурге начались как минимум с 18:00. По информации «Фонтанки», из-за проблем с информационной системой почтовые отделения не принимали и не отправляли письма, посылки и денежные переводы.

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В конце августа «Почта России» подготовила концепцию своего дальнейшего развития, предусматривающую преобразование отделений в «центры притяжения», где потребители традиционных услуг почты смогут приобретать различные товары и получать другие услуги. Госкомпания попросила выделить на реформу 85 млрд руб из бюджета, включая 66,4 млрд руб. для проведения технической модернизации и дооснащения отделений почтовой службы.

Теги: «Почта России», сбой, Петербург
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