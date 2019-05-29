ФАС возбудила дело против «Почты России» за запрет платить марками

ФАС возбудила дело против «Почты России» за запрет платить марками

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Почты России» из-за того, что та запретила оплачивать марками пересылку почтовых уведомлений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Дело было возбуждено по п. 3, ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Статья вводит запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

В ФАС подчеркнули, что «Почта России» уже получала от службы предупреждение. Запрет оплаты марками пересылки уведомлений почта ввела с января 2019 года. Оплатить их можно только деньгами.

«Согласно предупреждению компания должна была исключить из приказа абзац, которым введено ограничение возможности оплаты услуг марками, а также признать недействующим приказ, которым устанавливается переходный период по способу оплаты уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений», — сообщили в ФАС.