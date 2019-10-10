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Политика ,  
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В офисе Зеленского объяснили выбор фудкорта для пресс-марафона
Встреча украинского президента с журналистами прошла в центре Kyiv Food Market, потому что другое место найти не успели. Марафон начался утром 10 октября и должен был, по расчетам администрации, продлиться 10 часов

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко объяснил РБК, почему для встречи с журналистами был выбран Kyiv Food Market — здание в центре Киева, где собраны несколько десятков ресторанов. По его словам, сама идея пресс-марафона возникла спонтанно, поэтому в администрации главы государства не успели найти большое помещение.

По словам Тимошенко, при выборе локации «рассматривался даже вариант Макдональдса». «В результате пришли к решению разместиться в этом фудкорте, так как это оказалось единственное место, [способное вместить столько народу]», — пояснил он.

Также Тимошенко объяснил, по какому принципу отбирались зарубежные участники пресс-марафона. По его словам, в администрации «не хотели общаться с пропагандистами, потому что хотели конструктивного диалога».

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проводит пресс-конференцию, которую в его офисе назвали пресс-марафоном. Глава государства практически нон-стопом отвечает на вопросы журналистов.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на мероприятие, о котором было объявлено накануне, аккредитовались в общей сложности более 300 журналистов, а длиться оно будет 10 часов. По словам собеседника РБК в офисе президента, от России аккредитовано «несколько СМИ». Решение об аккредитации российских СМИ принимали, руководствуясь таймингом аккредитации и самого марафона, вопросами безопасности и логикой здравого смысла, добавил он.

Авторы: Елизавета Антонова, Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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