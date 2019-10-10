Собиравшийся «изгонять Путина» шаман решил продолжить поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который был задержан после заявлений о планах дойти из Сибири до Москвы и «изгнать Путина», заявил, что намерен продолжить свой поход с того места, где его задержали. В интервью изданию Yakutia.info он сообщил, что рассчитывает выполнить свою задачу к 2021 году. Габышев при этом пообещал, что хотя вместе с ним будет «отряд защитников, его поход будет носить исключительно мирный характер».

Сам шаман, по его словам, простил людей, которые его задержали и направили на психиатрическую экспертизу.

Габышева задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, после чего отправили в Якутию в психоневрологический диспансер. Источники «РИА Новости» сообщали, что против мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). 21 сентября суд постановил отпустить шамана под подписку о невыезде.

3 октября правозащитник Алексей Пряничников рассказал, что Габышева признали невменяемым. Адвокаты шамана при этом посчитали результаты экспертизы некорректной, так как она была совмещена с допросом Габышева в качестве подозреваемого, и реальные результаты может показать только экспертиза в стационаре.