Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

Госдума в первом чтении отклонила законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника. Соответствующее решение размещено в электронной базе нижней палаты российского парламента.

В заключении (*Word) ответственного за законопроект комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подчеркивается, что работа в выходной или нерабочий день предусматривает оплату труда не менее чем в двойном размере, что означало бы дополнительную финансовую нагрузку на работодателей.

По словам члена комитета Светланы Бессараб, которые приводит «Парламентская газета», делать выходным второй религиозный праздник, помимо Рождества, было бы неправильно «с учетом многонационального и многоконфессионального состава» страны.

Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Они отмечали, что учреждение выходного дня должно стать подтверждением признания особой роли православия «в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».